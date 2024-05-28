Минтуризма Индонезии: Прямые рейсы на Бали из РФ возможны уже в грядущем сезоне

Прямые рейсы из России на Бали могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

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Он отметил, что на данный момент идет согласование с минтрансом. По словам Уно, почти 90% российских туристов знают Бали и считают его своим основным туристическим направлением.

Министр также подчеркнул, что туристы из России обычно проводят отпуск в кругу семьи и используют для своих поездок роскошные условия.

Ранее сообщалось, что российские туристы в мае устремились на курорты Турции. Эту страну для отдыха в этот период выбрали 46% граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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