Вице-президент РСТ призвал расширить туристический сбор на частные гостиницы

«В эксперименте участвовали четыре региона (Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — прим. НСН), и каждый регион самостоятельно принимал соответствующие решение, вплоть до отмены этого сбора, как, например, решил Крым. То, что регион может самостоятельно управлять сбором и дифференцировать его размер, наверное, правильно, потому что туристический сбор не должен быть движущим фактором развития туризма в этом регионе. Мы знаем, что сейчас сбор (100 рублей с человека за сутки проживания) реализован в Санкт-Петербурге. В этой ситуации, наверное, в первую очередь туристам важно понимать, куда и для чего эти сборы взимаются, и видеть результат. Понятно, что они необходимы для развития туризма и улучшения качества инфраструктуры», — сказал Горин.

Собеседник НСН посетовал на то, что в регионах, где введен туристический сбор, отдыхающие стараются заселяться в частном секторе, где сбор не взимается.

«Согласно статистике, например, в Краснодарском крае из 11000 объектов, которые предлагают размещение, только 30-40% квалифицированных объектов. Остальные — фактически частный сектор, который не оплачивает эти взносы. Неравное соотношение по критериям сбора приводит к этому перекосу. Полагаю, необходимо внести некоторые доработки, чтобы сбор взимался с любых средств размещения», — добавил эксперт.

В заключение Горин отметил, что следовало бы упростить процедуру администрирования при взимании туристического сбора.

«Во всем мире сбор направлен не только на развитие, но и на ограничение турпотоков, где туристов гораздо больше, чем позволяют возможности для размещения. У нас с учетом развития внутреннего туризма есть возможности у всех регионов развивать туристический поток и увеличивать его. Стоит задача к 2030 году увеличить количество путешественников до 140 млн в год. Очень важно для курортного сбора упростить администрирование, потому что крайне сложно иногда пройти процедуру самой оплаты. Сбор взимается на стойке гостиницы, и это создает иногда неудобства и очереди», — подытожил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство финансов рассматривает возможность преобразовать курортный сбор в туристический налог.

