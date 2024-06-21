Вице-президент РСТ призвал расширить туристический сбор на частные гостиницы
Регионы должны самостоятельно принимать решение о размере туристического сбора или его полной отмене, а туристам важно понимать, что их деньги идут на развитие туризма и улучшение качества инфраструктуры, сказал НСН Дмитрий Горин.
Туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Ранее министерство экономического развития России предложило разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года. Соответствующие поправки внесут на рассмотрение Минфина на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Горин заявил, что регионы вправе управлять размером этого сбора, а туристы должны понимать, для чего он взимается.
«В эксперименте участвовали четыре региона (Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — прим. НСН), и каждый регион самостоятельно принимал соответствующие решение, вплоть до отмены этого сбора, как, например, решил Крым. То, что регион может самостоятельно управлять сбором и дифференцировать его размер, наверное, правильно, потому что туристический сбор не должен быть движущим фактором развития туризма в этом регионе. Мы знаем, что сейчас сбор (100 рублей с человека за сутки проживания) реализован в Санкт-Петербурге. В этой ситуации, наверное, в первую очередь туристам важно понимать, куда и для чего эти сборы взимаются, и видеть результат. Понятно, что они необходимы для развития туризма и улучшения качества инфраструктуры», — сказал Горин.
Собеседник НСН посетовал на то, что в регионах, где введен туристический сбор, отдыхающие стараются заселяться в частном секторе, где сбор не взимается.
«Согласно статистике, например, в Краснодарском крае из 11000 объектов, которые предлагают размещение, только 30-40% квалифицированных объектов. Остальные — фактически частный сектор, который не оплачивает эти взносы. Неравное соотношение по критериям сбора приводит к этому перекосу. Полагаю, необходимо внести некоторые доработки, чтобы сбор взимался с любых средств размещения», — добавил эксперт.
В заключение Горин отметил, что следовало бы упростить процедуру администрирования при взимании туристического сбора.
«Во всем мире сбор направлен не только на развитие, но и на ограничение турпотоков, где туристов гораздо больше, чем позволяют возможности для размещения. У нас с учетом развития внутреннего туризма есть возможности у всех регионов развивать туристический поток и увеличивать его. Стоит задача к 2030 году увеличить количество путешественников до 140 млн в год. Очень важно для курортного сбора упростить администрирование, потому что крайне сложно иногда пройти процедуру самой оплаты. Сбор взимается на стойке гостиницы, и это создает иногда неудобства и очереди», — подытожил он.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство финансов рассматривает возможность преобразовать курортный сбор в туристический налог.
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