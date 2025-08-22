Физик Ожаровский заподозрил Францию в своем задержании

По его словам, французы могли с помощью взяток «как-то мотивировать государственных чиновников» из монгольской Комиссии по ядерному регулированию подать на него жалобу.

Он указал, что результаты его исследований в Монголии не признали, так как его дозиметр якобы не прошел сертификацию в местном Управлении метрологии.

«Без полевых замеров написать такое заключение просто невозможно. А бюрократы из комиссии ни в какую пустыню Гоби не ездили», — указал физик.

Ранее Ожаровский был задержан в Монголии во время измерения окружающей среды с помощью дозиметра, сообщает RT.

