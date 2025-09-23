Поэтому спрос и цены на отдых в Турции не снижаются из-за пожаров, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.



На турецких курортах в Анталье произошли пожары 20-21 сентября. В некоторых местах огонь подступал к отелям, а пятизвездочный Titanic пришлось эвакуировать, сообщали Telegram-каналы. Мкртчян подчеркнул, что такое произошло впервые для курортного района Белек, но отметил, что опасность уже позади.