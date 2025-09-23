«Никто не испугался»: Пожары в Турции сравнили с египетскими акулами
В Турции ежегодно происходят возгорания, но они не заставляют туристов переживать, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Поэтому спрос и цены на отдых в Турции не снижаются из-за пожаров, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.
На турецких курортах в Анталье произошли пожары 20-21 сентября. В некоторых местах огонь подступал к отелям, а пятизвездочный Titanic пришлось эвакуировать, сообщали Telegram-каналы. Мкртчян подчеркнул, что такое произошло впервые для курортного района Белек, но отметил, что опасность уже позади.
«Уже два дня как нет пожаров. Впервые за 35 лет он произошел в Белеке. Это было где угодно: в Кушадасах, в Бодруме, в Мармарисе, под Стамбулом, но в Белеке — никогда. Главный вывод из этих событий в том, что даже то, что никогда в жизни не случается, все равно может наступить. Произошла разовая история, которая не особенно напугала туристов. Люди ко всему привыкают. Раньше все тревожились из-за акул в Египте, но они там каждый год. Со временем перестали переживать, это стало обычностью. Продажи в Турции наоборот выросли, несмотря на пожары. За этот год мы зафиксировали +15%. Отели даже не думали предлагать какие-то скидки: один день что-то погорело ночью, и все закончилось», — отметил он.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал НСН о плюсах заграничного отдыха в осенний сезон.
