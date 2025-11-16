В условиях военного конфликта на Украине отмечается значительный рост теневого рынка ритуальных услуг, сообщает Le Monde.

По данным издания, жесткая конкуренция между похоронными агентствами зачастую приводит к прямым столкновениям, а годовой оборот этого рынка превышает 2 миллиарда гривен. По словам сотрудника похоронной службы из Одессы, их работа напоминает борьбу за выживание в джунглях, где самые проворные получают «лучший кусок».

За предоставление информации о погибших информанты получают вознаграждение до 120 долларов. При этом государственного пособия на похороны военнослужащего в размере 15 тысяч гривен недостаточно, что вынуждает семьи обращаться к частным компаниям и нести дополнительные расходы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский займется похоронным бизнесом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

