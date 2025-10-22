Нейросетям предрекли победу над классическими интернет-браузерами
Искусственный интеллект станет первичной частью в интернете по сравнению с классическим форматом поиска информации, сказал НСН Герман Клименко.
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помогает пользователям получать готовые ответы в поисковиках, а коммерциализация таких сервисов избавляет потребителя от навязчивой рекламы. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Компания OpenAI ранее представила Atlas — новый браузер со встроенным ИИ ChatGPT. Приложение пока доступно только пользователям macOS, однако версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время, сообщает портал VC. Кроме того, ко второй половине 2025 года сформировался тренд на переход пользователей из традиционных поисковых систем типа Google, Yahoo, Microsoft Bing к ИИ-инструментам. По мнению Клименко, ИИ в будущем сможет изменить привычный формат поиска в интернете.
«Поисковый трафик падает из-за того, что люди предпочитают получать сразу готовые ответы, а не список возможностей. Браузеры Google и Yandex при поисковом запросе стали выдавать ответы в стиле ИИ. OpenAI запустил браузер, то же самое сделал Perplexity. Не думаю, что OpenAI станет каким-то суперпопулярным. В целом мы действительно переходим на новую форму поиска в интернете. Давно стоял вопрос, кто заменит поисковики, выяснилось, что ИИ вполне хорошо с этим справляется, ведь результат выдачи максимально похож на структуру "Википедии". Вам дается многофункциональный ответ с разными вариантами, ссылками. Оказалось, что людям это безумно нравится. Первичной частью будет ИИ, а вторичной — формат классического браузера», — сказал Клименко.
Собеседник НСН также отметил, что платные подписки на сервисы показывают свою эффективность и избавляют пользователей от контекстной рекламы.
«Ожидается резкое сокращение самого поиска. Даже если появится реклама в ответах ChatGPT, полагаю, что ее будет меньше, чем в браузерах. Обратите внимание на то, как неплохо идет история с платными сервисами. Модель подписки на кино, например, показала свою эффективность. Сейчас и Perplexity, и OpenAI в основной массе платные, и есть надежда на то, что мы предпочтем платить за качество. Если каждый будет платить по $10-20 в месяц, то это будет лучше контекстной рекламы, которая сейчас наводняет обычные поисковики», — подытожил он.
Ранее Google представила масштабное обновление своей ИИ-платформы Gemini, сделав ее ядром экосистемы вместо традиционных продуктов вроде поиска и Android. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Слегка охладить»: В Госдуме назвали ядерные испытания России сигналом Европе
- Нейросетям предрекли победу над классическими интернет-браузерами
- «Люди обрастут плесенью!»: В Керчи годами заливает «дырявую» трехэтажку
- Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа
- Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году
- Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации
- Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций
- В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ
- Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате
- СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru