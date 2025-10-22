Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помогает пользователям получать готовые ответы в поисковиках, а коммерциализация таких сервисов избавляет потребителя от навязчивой рекламы. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Компания OpenAI ранее представила Atlas — новый браузер со встроенным ИИ ChatGPT. Приложение пока доступно только пользователям macOS, однако версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время, сообщает портал VC. Кроме того, ко второй половине 2025 года сформировался тренд на переход пользователей из традиционных поисковых систем типа Google, Yahoo, Microsoft Bing к ИИ-инструментам. По мнению Клименко, ИИ в будущем сможет изменить привычный формат поиска в интернете.