Нейросетям предрекли победу над классическими интернет-браузерами

Искусственный интеллект станет первичной частью в интернете по сравнению с классическим форматом поиска информации, сказал НСН Герман Клименко.

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помогает пользователям получать готовые ответы в поисковиках, а коммерциализация таких сервисов избавляет потребителя от навязчивой рекламы. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Компания OpenAI ранее представила Atlas — новый браузер со встроенным ИИ ChatGPT. Приложение пока доступно только пользователям macOS, однако версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время, сообщает портал VC. Кроме того, ко второй половине 2025 года сформировался тренд на переход пользователей из традиционных поисковых систем типа Google, Yahoo, Microsoft Bing к ИИ-инструментам. По мнению Клименко, ИИ в будущем сможет изменить привычный формат поиска в интернете.

Клименко ответил Дурову в споре о «свободном» интернете
«Поисковый трафик падает из-за того, что люди предпочитают получать сразу готовые ответы, а не список возможностей. Браузеры Google и Yandex при поисковом запросе стали выдавать ответы в стиле ИИ. OpenAI запустил браузер, то же самое сделал Perplexity. Не думаю, что OpenAI станет каким-то суперпопулярным. В целом мы действительно переходим на новую форму поиска в интернете. Давно стоял вопрос, кто заменит поисковики, выяснилось, что ИИ вполне хорошо с этим справляется, ведь результат выдачи максимально похож на структуру "Википедии". Вам дается многофункциональный ответ с разными вариантами, ссылками. Оказалось, что людям это безумно нравится. Первичной частью будет ИИ, а вторичной — формат классического браузера», — сказал Клименко.

Собеседник НСН также отметил, что платные подписки на сервисы показывают свою эффективность и избавляют пользователей от контекстной рекламы.

«Ожидается резкое сокращение самого поиска. Даже если появится реклама в ответах ChatGPT, полагаю, что ее будет меньше, чем в браузерах. Обратите внимание на то, как неплохо идет история с платными сервисами. Модель подписки на кино, например, показала свою эффективность. Сейчас и Perplexity, и OpenAI в основной массе платные, и есть надежда на то, что мы предпочтем платить за качество. Если каждый будет платить по $10-20 в месяц, то это будет лучше контекстной рекламы, которая сейчас наводняет обычные поисковики», — подытожил он.

Ранее Google представила масштабное обновление своей ИИ-платформы Gemini, сделав ее ядром экосистемы вместо традиционных продуктов вроде поиска и Android. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

