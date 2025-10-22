СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО

Осужденный по делу о хищениях бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов попросился на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осужденный экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО

Отмечается, что соответствующее ходатайство планируется направить «в ближайшие пару недель».

Адвоката Денис Балуев указал, что у Иванова мало шансов на положительное решение из-за его возраста и доступа к гостайне.

Ранее Иванов отказался признавать вину в незаконном обороте оружия и получении взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры