СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО
22 октября 202517:01
Осужденный по делу о хищениях бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов попросился на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что соответствующее ходатайство планируется направить «в ближайшие пару недель».
Адвоката Денис Балуев указал, что у Иванова мало шансов на положительное решение из-за его возраста и доступа к гостайне.
Ранее Иванов отказался признавать вину в незаконном обороте оружия и получении взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате
- СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО
- Отец министра культуры РФ объяснил уход с должности ректора Щепкинского училища
- «Внутренняя убогость»: Новый Land Cruiser FJ назвали игрушкой обеспеченных людей
- Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей
- В Кремле вручили переходящее знамя лучшему казачьему кадетскому корпусу
- СМИ: Трамп потребовал от Минюста США 230 млн долларов в качестве компенсации
- Депутат Кирьянов назвал предпосылки для снижения ключевой ставки 24 октября
- Бориса Гребенщикова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- Как избежать повышения цен на сотовую связь из-за маркировки звонков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru