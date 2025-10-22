Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций

Суд Евросоюза удвлетворил иск бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене введённых против него европейских санкций. Об этом сообщает RT.

Президент Финляндии допустил ослабление санкций против РФ при прекращении огня

Речь идёт о решении по продлению рестрикций, принятом 26 февраля 2024 года, в связи с ситуацией в Белоруссии и вовлеченностью республики в спецоперацию РФ на Украине.

Отмечается, что судебные издержки должен оплатить Совет ЕС.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают президенту РФ Владимиру Путину въезд на территорию Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: facebook.com/Гуцериев Микаил
