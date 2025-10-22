Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций

Речь идёт о решении по продлению рестрикций, принятом 26 февраля 2024 года, в связи с ситуацией в Белоруссии и вовлеченностью республики в спецоперацию РФ на Украине.

Отмечается, что судебные издержки должен оплатить Совет ЕС.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают президенту РФ Владимиру Путину въезд на территорию Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».