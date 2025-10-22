Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций
22 октября 202517:37
Суд Евросоюза удвлетворил иск бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене введённых против него европейских санкций. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о решении по продлению рестрикций, принятом 26 февраля 2024 года, в связи с ситуацией в Белоруссии и вовлеченностью республики в спецоперацию РФ на Украине.
Отмечается, что судебные издержки должен оплатить Совет ЕС.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают президенту РФ Владимиру Путину въезд на территорию Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Люди обрастут плесенью!»: В Керчи годами заливает «дырявую» трехэтажку
- Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа
- Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году
- Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации
- Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций
- В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ
- Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате
- СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО
- Отец министра культуры РФ объяснил уход с должности ректора Щепкинского училища
- «Внутренняя убогость»: Новый Land Cruiser FJ назвали игрушкой обеспеченных людей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru