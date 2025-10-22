Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году

Согласно документу, с 1 января 2026 года МРОТ будет проиндексирован на 20,7% и составит 27 093 рублей.

Замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин отметил, что в следующем году МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что увеличение МРОТ в 2026 году скажется на социальных выплатах, но не разгонит инфляцию.

