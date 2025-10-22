Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении в 2026 году минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает RT.
Согласно документу, с 1 января 2026 года МРОТ будет проиндексирован на 20,7% и составит 27 093 рублей.
Замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин отметил, что в следующем году МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что увеличение МРОТ в 2026 году скажется на социальных выплатах, но не разгонит инфляцию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Слегка охладить»: В Госдуме назвали ядерные испытания России сигналом Европе
- Нейросетям предрекли победу над классическими интернет-браузерами
- «Люди обрастут плесенью!»: В Керчи годами заливает «дырявую» трехэтажку
- Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа
- Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году
- Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации
- Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций
- В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ
- Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате
- СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru