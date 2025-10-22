«Люди обрастут плесенью!»: В Керчи годами заливает «дырявую» трехэтажку

***

На днях к нам пришел сигнал SOS из города-героя Керчи. Жители трехэтажного дома на улице Клинковского рассказали, что из-за постоянных протечек их квартиры покрылись плесенью и непонятно, как жить в таких условиях с детьми. Проблема не решается годами.

«Это дом 1957-го года постройки. Крышу там сделали в 2012-м году, но сделали отвратительно. С того времени она начала течь – у нас вода течет по подъездам и в квартиры третьих этажей. Мы переехали в эту квартиру в декабре прошлого года и сразу начали заниматься этим вопросам, ведь у нас 12-летний ребенок. Обращались в управляющую компанию, потом ее признали банкротом - она развалилась и всё, больше обращаться не к кому было. Я обращался в горисполком, просил о помощи депутатов, а нам сказали: у вас нет управляющей компании, значит все внутридомовые системы и крыша, в том числе, - всё на жильцах», - рассказал НСН житель проблемного дома Александр Жижин.

По его словам, своими силами заделать крышу не получается и люди в отчаянии.

«Я залез на крышу, с одной стороны поподмазывал, там и шифер лопнутый был, я его заклеивал специальной прорезиненной тканью. Вроде перестало с середины дома течь, а по углам проблема остается. Летом мы потолок и стены немного высушили, забелили немножко, где смогли, обрабатывали антиплесенью много раз. А в конце сентября - начале октября пошли дожди, и у нас все это опять возобновилось. Я посмотрел в интернете, ремонт крыши у нас запланирован на 2034 год. Я боюсь, что до 2034 года мы тут все плесенью обрастем, не только стены, но и люди обрастут. Я уже в отчаянии пишу вам!» - признался собеседник НСН.

Мы попросили руководителей Крыма помочь жителям Керчи.

Ну а в Твери другая напасть. Из-за проблемы с канализацией с июня и до сегодняшнего дня, уже четыре месяца продолжаются сбросы нечистот в Бортниковский ручей, из-которого они попадают прямо в Волгу.

«Стоит неприятный запах. В ручье уже на вода, а именно стоки, он стал болотного цвета. В результате там произошло вымирание рыб, вплоть до того, что даже все водоросли погибли в ручье, на данный момент там не осталось ничего живого. Все это больше промышленные стоки. Там у нас предприятия, которые полиграфией занимаются они сливают химикаты. Ручей втекает в Волгу, куда и попадают все эти стоки. Все закрывают на это глаза, но ниже по течению есть пляжи. Дальше по течению у нас комплекс Завидово в городе Конаково. Сейчас там вкладываются огромные деньги в туристическую индустрию, строятся яхт-клубы, аквапарки, но все эти стоки, по сути, туда и уходят», рассказал НСН один из местных жителей.

В конце сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя области пошел на повышение, а нового все еще не назначили. Мы обратились в правительство региона и в Минприроды России с просьбой разобраться в ситуации.