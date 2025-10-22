В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ

Мирный житель был ранен в городе Грайворон Белгородской области, который дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мирный житель погиб при ударе украинского дрона в Белгородской области

По его словам, у мужчины, котоый был доставлен в реанимацию, диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и ноги.

«Медики Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую помощь», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что один боец подразделения «Орлан» погиб, ещё четверо получили ранения в результате атаки беспилотника в селе Борисовка Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
