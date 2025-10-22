Театровед, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, отец министра культуры России Борис Любимов в интервью НСН объяснил, почему оставил должность ректора Высшего театрального училища имени Щепкина.

В Минкультуры РФ ранее сообщили, что и.о. ректора этого вуза назначен Антон Лещинский, при этом в Щепкинском училище ввели должность президента, на которую и перешел Любимов. Он отметил, что установил рекорд на должности ректора.