Отец министра культуры РФ объяснил уход с должности ректора Щепкинского училища

Борис Любимов сказал в эфире НСН, что отработал в «Щепке» 18 лет и пришло время дать возможность более молодым вести знаменитое театральное училище дальше.

Театровед, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР, отец министра культуры России Борис Любимов в интервью НСН объяснил, почему оставил должность ректора Высшего театрального училища имени Щепкина.

В Минкультуры РФ ранее сообщили, что и.о. ректора этого вуза назначен Антон Лещинский, при этом в Щепкинском училище ввели должность президента, на которую и перешел Любимов. Он отметил, что установил рекорд на должности ректора.

«Я отработал в Щепкинском училище ректором 18 лет, это абсолютный рекорд в его истории. Поэтому, сколько можно? Рано или поздно надо дать возможность вести училище дальше людям более молодым, но уже зрелым, находящимся в расцвете сил. Я же в силу своего опыта и своих знаний буду всегда помогать движению Щепкинского училища», - сказал Любимов.

Он также поделился планами дальнейшей театральной деятельности.

«Если хватит сил, здоровья и энергии, то, конечно, я продолжу заниматься театральной деятельностью. Я являюсь президентом Щепкинского училища, преподаю в ГИТИСе, работаю в Малом театре, поэтому возможности фронта работ достаточно большие», - заключил собеседник НСН.

Ранее Борис Любимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о дружбе с крупнейшим российским театроведом Алексеем Бартошевичем, скончавшимся 8 октября.

