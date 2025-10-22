Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа
Москва не видит значительных препятствий для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, главный вопрос в том, чтобы «определённые президентами в Анкоридже рамки наполнились конкретикой».
«Это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», - подчеркнул он.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают анализировать договоренности, достигнутые в ходе телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, пишут «Известия».
