Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате

В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы уточнили, что Шайдуллин был арестован по делу о растрате в особо крупном размере.

Отмечается, что ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, было отклонено.

Ранее суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, которому вменяется статья о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

