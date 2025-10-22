Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы на один месяц и 19 суток отправил в СИЗО гендиректора ООО «Строительная компания «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы уточнили, что Шайдуллин был арестован по делу о растрате в особо крупном размере.
Отмечается, что ходатайство защиты об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, было отклонено.
Ранее суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, которому вменяется статья о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
