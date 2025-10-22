Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации
России необходимо убедиться в том, что нынешние власти США отказались от курса прошлой администрации. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере» он указал, что также нужна уверенность в готовности Вашингтона к решению образовавшихся проблем.
«Мы... должны убедиться... в готовности США работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях», — подчеркнул дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся «в полном контакте», диалог продолжается по разным линиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросетям предрекли победу над классическими интернет-браузерами
- «Люди обрастут плесенью!»: В Керчи годами заливает «дырявую» трехэтажку
- Рябков заявил об отсутствии препятствий для встречи Путина и Трампа
- Госдума одобрила повышение МРОТ в 2026 году
- Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации
- Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций
- В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения после обстрела ВСУ
- Гендиректора стройкомпании «Автодор» арестовали по делу о растрате
- СМИ: Осужденный экс-замминистра обороны Иванов попросился на СВО
- Отец министра культуры РФ объяснил уход с должности ректора Щепкинского училища
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru