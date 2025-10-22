Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации

На заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере» он указал, что также нужна уверенность в готовности Вашингтона к решению образовавшихся проблем.

«Мы... должны убедиться... в готовности США работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся «в полном контакте», диалог продолжается по разным линиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

