Рябков: РФ должна убедиться в отказе США от курса прошлой администрации

России необходимо убедиться в том, что нынешние власти США отказались от курса прошлой администрации. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков: Импульс украинскому урегулированию после встречи на Аляске исчерпан

На заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере» он указал, что также нужна уверенность в готовности Вашингтона к решению образовавшихся проблем.

«Мы... должны убедиться... в готовности США работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях», — подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся «в полном контакте», диалог продолжается по разным линиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
