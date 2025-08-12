Турецкий Чанаккале, где бушуют сейчас пожары, явно непопулярный район у российских туристов, которые преимущественно отдыхают в Анталье и Мармарисе, поэтому никакой информации от турецких отельеров об опасности для отдыхающих не поступало. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Лесные пожары в турецком Чанаккале не утихают. ЧП привело к закрытию аэропорта города и к остановке судоходства в проливе Дарданеллы. Огонь достиг жилых районов, его тушат с земли и с воздуха, но сильный ветер усложняет работу пожарных, сообщают турецкие СМИ. Из опасных районов уже начали эвакуацию людей. Мурадян отметил, что это не туристическое место.