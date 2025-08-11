В Анкаре произошло землетрясение
Землетрясение произошло утром 11 августа в турецкой Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.
Подземные толчки ощущались в районе Чанкая, близ здания гостелевидения.
Как отметили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), сейсмособытие зарегистрировали в районе Этимесгут в Анкаре. Магнитуда землетрясения составила 3,2. Толчки зафиксировали на глубине 4,68 километра.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в турецкой провинции Балыкесир. Толчки ощущались в Стамбуле и соседних районах. В результате частично обрушились десятки жилых домов, пишет Ura.ru.
