В Анкаре произошло землетрясение

Землетрясение произошло утром 11 августа в турецкой Анкаре. Об этом пишет РИА Новости.

Подземные толчки ощущались в районе Чанкая, близ здания гостелевидения.

Как отметили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), сейсмособытие зарегистрировали в районе Этимесгут в Анкаре. Магнитуда землетрясения составила 3,2. Толчки зафиксировали на глубине 4,68 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло в турецкой провинции Балыкесир. Толчки ощущались в Стамбуле и соседних районах. В результате частично обрушились десятки жилых домов, пишет Ura.ru.

