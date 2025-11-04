Ушла из жизни трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд

По данным источника, Лэдд умерла в Калифорнии в своем доме. Ей было 89 лет.

Актриса прославилась благодаря многочисленным ролям в сериалах, в том числе в многосерийных фильмах «Боб Хоуп представляет», «Элис», «Дымок из ствола», «Шейн», «Перри Мейсон» и «Беглец». Ее дебют на телевидении состоялся в 1959 году. Актриса также была удостоена премии «Золотой глобус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».