Ушла из жизни трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд

Ушла из жизни американская актриса Дайан Лэдд, которая трижды была номинирована на «Оскар». Об этом сообщает издание «Hollywood Reporter» со ссылкой на дочь знаменитости, актрису Лору Дерн.

По данным источника, Лэдд умерла в Калифорнии в своем доме. Ей было 89 лет.

Актриса прославилась благодаря многочисленным ролям в сериалах, в том числе в многосерийных фильмах «Боб Хоуп представляет», «Элис», «Дымок из ствола», «Шейн», «Перри Мейсон» и «Беглец». Ее дебют на телевидении состоялся в 1959 году. Актриса также была удостоена премии «Золотой глобус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Золотой ГлобусОскарСШААктрисаСмерть

