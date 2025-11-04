Норвегия намерена модернизировать границу с Россией

В ведомстве указали, что на эти цели страна получила порядка 191 млн крон, которые будут направлены «на улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы». Работы начнут с участка границы у бывшего КПП «Скафферхуллет».

«В рамках модернизации будут испытаны новые вышки и новые сенсоры для обнаружения и наблюдения. Использование БПЛА также будет актуальным на некоторых участках границы», - указали в полиции провинции Финнмарк.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Североатлантический альянс активизировал разведывательную и учебно-боевую работу на восточном фланге на границе с Россией и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

