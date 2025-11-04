Путин поручил рассмотреть вопросы развития добычи редкоземельных металлов

В частности, кабинету министров поручено рассмотреть вопросы развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов/

Также в список вошли строительство на Дальнем Востоке мультимодальных транспортно-логистических центров, создание к 2030 году в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктической зоне не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» было поручено включить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2024 года. Также её распространят на работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных в ДФО и Арктической зоне.

Ранее Путин подписал указы об установлении в России Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».