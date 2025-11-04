Путин поручил рассмотреть вопросы развития добычи редкоземельных металлов
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, кабинету министров поручено рассмотреть вопросы развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов/
Также в список вошли строительство на Дальнем Востоке мультимодальных транспортно-логистических центров, создание к 2030 году в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктической зоне не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса.
Кроме того, в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» было поручено включить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2024 года. Также её распространят на работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных в ДФО и Арктической зоне.
Ранее Путин подписал указы об установлении в России Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
