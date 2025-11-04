СМИ: Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован

Путин подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов России и Дня языков народов России США направили в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа Объемы вывода нового жилья в Москве сократились почти вдвое Киносказка «Горыныч» собрала в российском прокате один миллиард рублей Самую большую в 2025 году Луну можно будет увидеть ночью с 4 по 6 ноября