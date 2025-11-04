СМИ: Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован

Народный артист РФ Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сына Плющенко госпитализировали после выступления в шоу «Спящая красавица»

Отмечается, что Николаев длительное время борется с тяжёлым заболеванием.

«Ему стало плохо дома. Врачи приняли решение доставить его в медучреждение», - говорится в сообщении.

Ранее актёр Алексей Маклаков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что ему якобы потребовалась экстренная помощь медиков из-за проблем с сердцем, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияНародный АртистТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры