СМИ: Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован
4 ноября 202513:53
Народный артист РФ Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что Николаев длительное время борется с тяжёлым заболеванием.
«Ему стало плохо дома. Врачи приняли решение доставить его в медучреждение», - говорится в сообщении.
Ранее актёр Алексей Маклаков заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что ему якобы потребовалась экстренная помощь медиков из-за проблем с сердцем, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
