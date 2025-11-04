Главный тренер сербского клуба «Раднички 1923» умер во время матча
Главный тренер футбольного клуба из Сербии «Раднички 1923» Младен Жижович умер во время матча 14-го тура чемпионата страны. Об этом пишет издание Telegraf.
Команда «Раднички 1923» встретилась на поле с клубом «Младость» в городе Лучани. На 22-й минуте матча Жижовичу стало плохо, он потерял сознание и упал рядом со скамейкой запасных. Тренеру оказали экстренную помощь, позднее специалист скончался в больнице.
После того, как Жижовича погрузили в автомобиль скорой помощи, игру продолжили, но через 20 минут матч остановили, а на стадионе объявили о смерти тренера. Специалисту было 44 года.
Младен Жижович в 1997-2016 годах выступал в качестве футболиста за боснийские и албанские клубы, в том числе «Радник», «Зриньски» и «Тирана». В 2017-м спортсмен начал тренерскую карьеру, возглавив «Радник». В октябре текущего года Жижович стал тренером команды «Раднички 1923».
