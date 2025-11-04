При взрыве газового баллона в Верховном суде Пакистана пострадали 15 человек

Газовый баллон взорвался в столовой в Верховном суде Пакистана в Исламабаде, есть пострадавшие. Об этом пишет газета The Express Tribune.

По данным издания, ЧП произошло в 10:55 (08:55 мск) в подвальном помещении здания суда. Из-за взрыва сотрудников учреждения эвакуировали. Известно, что после инцидента госпитализировали по меньшей мере 15 человек, двое находятся в критическом состоянии.

Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа при ремонте систем кондиционирования.

Ранее в городе Эрмосильо в Мексике произошел взрыв в магазине, погибли 22 человека, 12 пострадали.

