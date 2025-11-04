Автор проекта тоннеля между Чукоткой и Аляской оценил его стоимость

Потенциальный тоннель между Чукоткой и Аляской будет стоить от $7-8 млрд до $12-15 млрд. Об этом рассказал автор проекта Виктор Разбегин в интервью РИА Новости.

«Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в... стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой», - отметил ученый.

Кроме того, Разбегин высказался о сроках строительства тоннеля. По его словам, они зависят от возможности использования финансовых и трудовых ресурсов. Согласно наиболее оптимистичной оценке, на строительство может уйти 7-8 лет, по «более реалистичной» - 10-12 лет.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что идея возведения тоннеля между Россией и Аляской обсуждается.

