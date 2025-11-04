Силуанов заявил, что Россия и Китай ведут 99,1% расчетов в рублях и юанях
Россия и Китай почти полностью ведут расчеты в национальных валютах. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе 11-го Российско-Китайского финансового диалога в Пекине.
По словам главы российского Минфина, 99,1% расчетов приходится на юани и рубли.
Силуанов подчеркнул, что несмотря на сдерживание экономик России и Китая странами Запада, внешнеторговый оборот двух стран продолжает развиваться. Так, в прошлом году был установлен рекорд двусторонней торговли - $245 млрд.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что страны СНГ создают устойчивую, независимую от внешнего влияния финансовую инфраструктуру и ведут почти все взаиморасчеты в национальных валютах.
