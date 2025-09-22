В Чехии туристов из России начали маскировать под «посетителей», чтобы не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки ЕС, сообщает Telegram-канал Shot. Уточняется что из-за отказа от российских туристов Чехия с 2022 года потеряла около 200 миллионов евро. На этом фоне якобы стали охотнее выдавать «маскировочные» визы – россиянам доступен въезд в страну при наличии загранпаспорта с биометрией, без указания «туризма» в целях поездки. Однако Мурадян опроверг эту информацию.

«Это бред. Надо понимать, что Чехия – страна, которая запретила въезд россиянам и не выдает визы. Что означает формулировка "маскирует туристов из РФ"? Россияне могут ездить в Чехию, но формально им это делать запрещено. Чехия – одна из стран наряду с прибалтийским блоком, которая присоединилась к полному запрету первичного въезда и выдачи виз россиянам. Соответственно, никакой маскировки они не делают, просто не хотят нас там видеть», - заявил он.

В сентябре 2022 года совет Евросоюза утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, действовавшее с лета 2007 года. Часть стран ЕС ранее отказалась выдавать россиянам туристические визы. Среди них — Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония и другие. При этом некоторые страны, включая Австрию, Германию, Венгрию, Италию, Испанию, Францию, Грецию продолжают выдавать визы россиянам.

Ранее также сообащалось, что Евросоюз обсуждает возможность включения ограничений на выдачу туристических виз в 19-й пакет антироссийских санкций и готовит новую стратегию по оформлению шенгенских виз для граждан России, передает «Радиоточка НСН».

