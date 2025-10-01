В России объяснили, почему могут упасть цены на нефть
В ближайшее время цены на нефть останутся в диапазоне 65 долларов за баррель, роста не будет, заявил НСН Игорь Юшков.
Страны ОПЕК+ не рискнут наращивать добычу из-за риска падения цен на нефть, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Страны ОПЕК+ в ходе заседания 5 октября планируют рассмотреть вариант ускоренного выхода из ограничений и наращивания добычи нефти на 500 тыс. б/с в месяц в течение трех месяцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из делегатов. Юшков уверен, что это неверная информация.
«Как только нефть достигла 70 долларов за баррель, выходит эта публикация. И эта публикация как раз и вызывает падение цен на нефть. В ОПЕК пока опровергли эту информацию. Мы видим, что логика организации привязана к автомобильному сезону. Добыча повышалась с апреля, потом летом, когда растет потребление, был еще один поток увеличения добычи. Каждый месяц добыча увеличивалась, но уже мы видим снижение. Я думаю, ОПЕК+ возьмут паузу на зиму, так как автомобильный сезон заканчивается, потребление снижается. Я не думаю, что они готовы сейчас к резкому снижению цен», - пояснил он.
По его словам, в ближайшее время цены на нефть останутся в диапазоне 65 долларов за баррель.
«Увеличение добычи – это не цель для ОПЕК, все-таки сейчас большие риски снижения цен. Некоторые страны, включая Россию, нарушали квоты. В 2025 году мы не всегда можем физически нарастить добычу в полной мере. Мы просто компенсировали прошлые периоды. Поэтому новые объемы нефти на рынок за счет этого все равно выйдут. Я не думаю, что цены будут расти дальше. Мы опять будем в коридоре 65 долларов за баррель», - добавил Юшков.
Россия увеличит добычу нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне растущего спроса, Москва не потеряет своих покупателей, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
