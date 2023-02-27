В АТОР назвали самые популярные туристические авианаправления

В АТОР отметили, что у некоторых компаний доля продаж пакетных туров достигает 90%, хотя в прошлом году туроператоры предлагали только «наземные» варианты поездок.

Наиболее популярными направлениями у путешественников считаются Сочи, Санкт-Петербург, Абхазия, а также Дагестан, Шерегеш и Байкал.

Ранее сообщалось о резком росте спроса на авиабилеты из России в Китай. На фоне открытия границ и снятия ограничений из-за коронавируса поток туристов в Поднебесную увеличился на 70%.

