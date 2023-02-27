В АТОР назвали самые популярные туристические авианаправления
Туры, включающие в себя авиаперелеты, стали пользоваться большой популярностью у туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В АТОР отметили, что у некоторых компаний доля продаж пакетных туров достигает 90%, хотя в прошлом году туроператоры предлагали только «наземные» варианты поездок.
Наиболее популярными направлениями у путешественников считаются Сочи, Санкт-Петербург, Абхазия, а также Дагестан, Шерегеш и Байкал.
Ранее сообщалось о резком росте спроса на авиабилеты из России в Китай. На фоне открытия границ и снятия ограничений из-за коронавируса поток туристов в Поднебесную увеличился на 70%.
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