В АТОР назвали самые популярные туристические авианаправления

Туры, включающие в себя авиаперелеты, стали пользоваться большой популярностью у туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В Россию прибыла первая после пандемии группа китайских туристов

В АТОР отметили, что у некоторых компаний доля продаж пакетных туров достигает 90%, хотя в прошлом году туроператоры предлагали только «наземные» варианты поездок.

Наиболее популярными направлениями у путешественников считаются Сочи, Санкт-Петербург, Абхазия, а также Дагестан, Шерегеш и Байкал.

Ранее сообщалось о резком росте спроса на авиабилеты из России в Китай. На фоне открытия границ и снятия ограничений из-за коронавируса поток туристов в Поднебесную увеличился на 70%.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыАвиабилеты
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