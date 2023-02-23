В Россию прибыла первая после пандемии группа китайских туристов
О прибытии группы туристов из КНР сообщил глава Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, передает ТАСС.
Организованные группы китайских туристов не приезжали в Россию почти три года, отметил глава РСТ. По его словам, это ожидаемое событие для отечественного турбизнеса.
Осауленко уточнил, что прибывшая в Россию группа отправится по маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга.
При этом глава РСТ напомнил, что до начала пандемии китайцы регулярно путешествовали практически по всем регионам России.
Роста числа иностранных туристов в России ждать не приходится, заявила ранее глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Она объяснила это отсутствием прямых рейсов и сложностями с использованием карт международных платежных систем в РФ, сообщает НСН.
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