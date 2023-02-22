Спрос на авиабилеты из РФ в Китай за неделю скакнул на 70%
Спрос на авиационные билеты из России в Китай за неделю подскочил на 70% на фоне открытия взаимных границ и снятия ограничений по коронавирусу для прибывающих в Поднебесную. Такую статистку привели в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales.
Сейчас в КНР открыты прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, уточнили «Интерфаксу» в компании. Что касается цен, то перелет из столицы РФ в Шанхай до марта включительно в одну сторону обойдётся минимум в 23 тысячи рублей, в Чэнду стоимость билетов начинается от 24 700 рублей, в Пекин - от 28 700 тысяч.
Из Санкт-Петербурга в Чэнду можно долететь за 27 300 рублей, а из Хабаровска в Харбин – минимум за 16 тысяч рублей.
В свою очередь выездной групповой туризм из Китая возобновился в начале февраля после трехлетнего перерыва, обусловленного пандемией COVID-19, в частности, в Россию.
Как заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин въездной туризм с мертвой точки могут сдвинуть упрощенный визовый режим, транспортная доступность и удобные платежные решения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru