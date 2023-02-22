Спрос на авиабилеты из РФ в Китай за неделю скакнул на 70%

Спрос на авиационные билеты из России в Китай за неделю подскочил на 70% на фоне открытия взаимных границ и снятия ограничений по коронавирусу для прибывающих в Поднебесную. Такую статистку привели в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales.

Сейчас в КНР открыты прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, уточнили «Интерфаксу» в компании. Что касается цен, то перелет из столицы РФ в Шанхай до марта включительно в одну сторону обойдётся минимум в 23 тысячи рублей, в Чэнду стоимость билетов начинается от 24 700 рублей, в Пекин - от 28 700 тысяч.