Спрос на авиабилеты из РФ в Китай за неделю скакнул на 70%

Спрос на авиационные билеты из России в Китай за неделю подскочил на 70% на фоне открытия взаимных границ и снятия ограничений по коронавирусу для прибывающих в Поднебесную. Такую статистку привели в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales.

Сейчас в КНР открыты прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, уточнили «Интерфаксу» в компании. Что касается цен, то перелет из столицы РФ в Шанхай до марта включительно в одну сторону обойдётся минимум в 23 тысячи рублей, в Чэнду стоимость билетов начинается от 24 700 рублей, в Пекин - от 28 700 тысяч.

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Из Санкт-Петербурга в Чэнду можно долететь за 27 300 рублей, а из Хабаровска в Харбин – минимум за 16 тысяч рублей.

В свою очередь выездной групповой туризм из Китая возобновился в начале февраля после трехлетнего перерыва, обусловленного пандемией COVID-19, в частности, в Россию.

Как заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин въездной туризм с мертвой точки могут сдвинуть упрощенный визовый режим, транспортная доступность и удобные платежные решения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмАвиабилетыКитай
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