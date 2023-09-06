В Анапе запретили плавать на надувных матрасах
6 сентября 202317:41
В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться с надувными матрасами, говорится в сообщении пресс-службы администрации курортного города.
Также отмечается, для отдыхающих из-за погоды недоступны катамараны.
Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности и не подвергать риску окружающих.
Ранее в Анапе призвали туристов проявлять осторожность с дельфинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru