В Анапе запретили плавать на надувных матрасах

В Москве открылись для пассажиров новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» На открытие станций Солцевской линии метро прибыл мэр Сергей Собянин В Москве продолжают улучшать качество здравоохранения, образования и соцзащиты Анонсирована программа последних выходных на урбанфоруме Эксперт раскритиковал предложение запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах