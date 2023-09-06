В Анапе запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться с надувными матрасами, говорится в сообщении пресс-службы администрации курортного города.

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Также отмечается, для отдыхающих из-за погоды недоступны катамараны.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности и не подвергать риску окружающих.

Ранее в Анапе призвали туристов проявлять осторожность с дельфинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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