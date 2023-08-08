«Ночью в Египте не купайтесь»: Акулы нападают на людей до 80 раз в год
Согласно всемирной статистике, нападения акул на людей происходят от 50 до 80 раз в год, отметил в эфире НСН биолог Сергей Леонтьев.
Опасность нападения акул на людей сильно раздута и преувеличена, заявил в интервью НСН кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев. Он отметил, что нападения акул на человека не участились.
Ранее New York Daily News сообщил, что на пляже американского полуострова Рокавей, штат Нью-Йорк, акула набросилась на женщину и прокусила ей ногу. Отмечалось, что спасатели вытащили женщину на берег, ее нога была серьезно повреждена. При этом акул все чаще замечают у пляжей Турции и Мексики. А в Египте в июне молодой человек погиб после нападения акулы. Сергей Леонтьев отметил, что акулы не заполонили все пляжи мира.
«Есть всемирная статистика нападения акул – это примерно от 50 до 80 случаев в год. В принципе, она не выходит за рамки общего числа нападений. Опасность нападения акул значительно раздута и превышена, это происходит не так часто. Сейчас лучше развиты средства связи: на пляже увидят акулу или дельфина, тут же люди снимают их на мобильные телефоны и это мгновенно расходится по всему миру. Это создает впечатление, что акулы заполонили все пляжи… Такого нет, я вас уверяю», - сказал Леонтьев.
По словам биолога, люди должны понимать, каким образом акула добывает себе пропитание. Леонтьев напомнил, что при купании в море или океане необходимо соблюдать меры безопасности, в частности, не плавать ночью.
«Нападение акулы кончается если не смертью, то тяжелыми увечьями. Был период, когда целые острова закрывали для купания в связи с тем, что это было опасно с точки зрения нападения акул. Например, остров Реюньон. Акула – это агрессивное животное, она живет миллионы лет на белом свете. Она таким образом добывает себе пропитание, люди должны это понимать. Людям надо вести себя здраво, если есть акулья опасность: не купаться ночью, не пользоваться дезодорантами, привлекающими их, вести себя осторожно. Если говорят не купаться, потому что есть опасность, нужно не купаться, особенно в Египте», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил в интервью НСН, что стать жертвой нападения акулы в российских водных пространствах практически невозможно, сообщает «Радиоточка НСН».
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