В Анапе призвали туристов проявлять осторожность с дельфинами
Несмотря на то, что черноморские афалины дружелюбны, стоит помнить об осторожности при их приближении, сообщает РИА Новости» со ссылкой на мэрию Анапы.
Заявление прозвучало на фоне участившихся случаев приближения дельфинов к берегу. Они, как правило, заплывают на мелководье во время охоты на мелкую рыбу. Мест, где купаются люди, млекопитающие не избегают, так как понимают, что они не опасны.
Несмотря на это, следует соблюдать осторожность. Дельфины во время охоты могут случайно задеть человека.
Ранее стало известно о том, что Россия удвоила число дельфинов для охраны Черноморского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru