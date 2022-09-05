Борьба с «рассинхроном»: Идея о создании нового министерства по туризму вызвала споры
Координировать туристическую работу с регионами нужно уже сейчас, заявил в эфире НСН вице-президент Альянса туристических агентств.
В России нет необходимости создавать еще одно министерство по туризму, если у Ростуризма не хватает рабочих рук или полномочий, то их следует просто увеличить, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко призвал создать министерство по туризму, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. По его словам, возникла финансовая и экономическая разобщенность. Алексан Мкртчян, напротив, считает, что никаких новых министерств создавать не нужно.
«Это смешно! Ни в коем случае никаких министерств по внутреннему или внешнему туризму! Завтра сделают министерство по лечебному туризму, потом министерство по детскому туризму, потом по горнолыжному туризму. Если говорить о координации: есть Ростуризм. Создать министерство – это очень долгая процедура, это не делается за два-три дня. А координировать то, что делают регионы, надо уже сейчас. Если не хватает полномочий у главы Ростуризма госпожи Догузовой, то проще увеличить ее полномочия. Орган старается, работает. Если не хватает рабочих рук, то нужно увеличивать штатное расписание и полномочия. Надо идти по этому пути», - сказал Мкртчян.
В свою очередь глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Радиоточкой НСН» поспорил с Алексаном Мкртчяном и отметил, что предложение губернатора Приморского края заслуживает внимания. По его словам, создание нового министерства по туризму позволит централизовано решить все вопросы.
«Поддерживаю Олега Кожемяко. Те масштабы финансирования и тот вызов, который сейчас стоит перед туризмом, требует отдельного министерства для того, чтобы все вопросы решать централизовано. У нас сейчас есть некий рассинхрон между регионами и центром. Поэтому такое министерство частично решит проблему в нашем туризме. Создание нового министерства улучшит координацию, потому что сегодня в Ростуризме работает около ста человек на всю Россию. Этого штата явно недостаточно. Министерство имеет возможность создавать подведомственные организации и в каждом регионе иметь свое представительство. Таким образом, мы получим механизм, который будет являться как центробежным, так и центростремительным», - указал Тарбаев.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что регионы РФ получат в этом году ощутимый доход, так как спрос на программу туристического кешбэка в стране пользуется огромной популярностью.
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