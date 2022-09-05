Борьба с «рассинхроном»: Идея о создании нового министерства по туризму вызвала споры

Накануне губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко призвал создать министерство по туризму, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. По его словам, возникла финансовая и экономическая разобщенность. Алексан Мкртчян, напротив, считает, что никаких новых министерств создавать не нужно.

«Это смешно! Ни в коем случае никаких министерств по внутреннему или внешнему туризму! Завтра сделают министерство по лечебному туризму, потом министерство по детскому туризму, потом по горнолыжному туризму. Если говорить о координации: есть Ростуризм. Создать министерство – это очень долгая процедура, это не делается за два-три дня. А координировать то, что делают регионы, надо уже сейчас. Если не хватает полномочий у главы Ростуризма госпожи Догузовой, то проще увеличить ее полномочия. Орган старается, работает. Если не хватает рабочих рук, то нужно увеличивать штатное расписание и полномочия. Надо идти по этому пути», - сказал Мкртчян.

В свою очередь глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Радиоточкой НСН» поспорил с Алексаном Мкртчяном и отметил, что предложение губернатора Приморского края заслуживает внимания. По его словам, создание нового министерства по туризму позволит централизовано решить все вопросы.