Дагестан получит более 315 миллионов рублей на развитие туризма

Дагестан получит грантовую поддержку от Ростуризма на сумму более 315 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минтуризма региона.

Отмечается, что средства будут направлены на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов.

Также будет приобретено специальное туристическое оборудование для развития туристкой среды для людей с ограниченными возможностями.