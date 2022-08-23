Дагестан получит более 315 миллионов рублей на развитие туризма
Дагестан получит грантовую поддержку от Ростуризма на сумму более 315 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минтуризма региона.
Отмечается, что средства будут направлены на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов.
Также будет приобретено специальное туристическое оборудование для развития туристкой среды для людей с ограниченными возможностями.
Ранее СМИ сообщали, что российские власти обсуждают строительство нового морского курорта в Дагестане.
По предварительным данным, курорт-аналог Сочи, где появится горный и морской кластер, создадут на побережье Каспийского моря. Отмечается, что в последнее время туристический поток в Дагестан значительно вырос.
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