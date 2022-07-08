«Расцвет Кавказа»: Дагестан и Чечня вошли в тренды автобусного туризма
Однодневные автобусные туры стоят в среднем 2,5 тысячи рублей, трехдневные – от 12 до 15 тысяч, сказала в эфире НСН Татьяна Ракулова.
Самым популярным и модным направлением автобусного туризма этим летом стал Кавказ, спрос на который оказался рекордным, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.
Ранее сервис OneTwoTrip сообщил, что самым востребованным направлением для путешествий на автобусе в июне 2022 года стала Москва, на втором месте по популярности Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону.
«В Москву едут, скорее всего, как на перевалочную базу, а не с туристическими целями. Во многих городах закрыты аэропорты, а люди хотят, например, полететь в Турцию. В этом году больше всего запросов на автобусные туры в Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Такого интереса к нашему Кавказу не наблюдалось, наверное, никогда. Пик, расцвет Кавказа пришелся на этот год. Если говорить о центральной части России, понятно, что это Питер, Казань. Проявляется интерес и к Карелии, но Кавказ – это самое модное направление этого сезона», - подчеркнула Ракулова.
Она также рассказала о ценах на автобусные туры.
«Автобусные туры бывают разной продолжительности – один день, три, неделя и десятидневные, как максималка. Однодневные туры стоят в среднем 2,5 тыс. рублей, трехдневные туры на дальние расстояния от тысячи километров – от 12 до 15 тысяч рублей. Семидневные туры достаточно редки, люди предпочитают брать трехдневные туры, а потом просто лежать и отдыхать, а чтобы путешествовать 7-10 дней – это маловостребованное предложение. Там порядок цифр уже разнообразен, скорее всего, это будет индивидуально подобранный для группы тур, и там цены уже порядка 20 тысяч на человека», - отметила директор «Объединения Автопассажирских Перевозчиков».
По данным Ракуловой, сегодня можно доехать на автобусе из России в Европу, но это не экскурсионные туры.
«Автобусные туры за границу сейчас практически остановлены. Максимум – это Абхазия и Грузия, но с Грузией буквально неделю назад были проблемы на дороге из-за погоды. Европейских туров сейчас, конечно, нет. При этом автобусы в Европу ходят – это не экскурсионные туры, но немного предложений есть», - разъяснила она.
При этом Ракулова прогнозирует, что пик популярности автобусных туров в России настанет через четыре года.
«Я думаю, что автобусные туры в России еще не на пике. В этом году лучше, чем в прошлом, но мы ожидаем пик года через четыре. Часто люди думают, что автобусные переезды – это очень тяжело, а экскурсии - это скучно, потому что где-то попали к нерадивому экскурсоводу и умирали от скуки. Ценителей вида этого отдыха становится больше, но люди с опаской к этому относятся. Для многих отдых – это просто приехать в гостиницу, полежать, сходить на море и отдохнуть. Но в связи с экономической ситуацией это гораздо более бюджетный отдых, а детям хочется хоть чуть-чуть что-то показать. На самом деле это очень интересно, очень красочный отдых в эмоциональном плане. Многие попадают случайно с какими-то друзьями, и потом их уже за уши не выгонишь», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал НСН, где этим летом россияне могут бюджетно отдохнуть за 30-50 тысяч рублей
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