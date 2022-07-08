«Расцвет Кавказа»: Дагестан и Чечня вошли в тренды автобусного туризма

Самым популярным и модным направлением автобусного туризма этим летом стал Кавказ, спрос на который оказался рекордным, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

Ранее сервис OneTwoTrip сообщил, что самым востребованным направлением для путешествий на автобусе в июне 2022 года стала Москва, на втором месте по популярности Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону.