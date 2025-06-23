В Абхазском союзе туризма объяснили фразу о российских туристах «за 300 рублей»
Фраза о бедных российских туристах в Абхазии была вырвана из контекста и неправильно понята, в республике рады всем туристам, сказала НСН Анна Калягина.
В Абхазию приезжают разные туристы с разным бюджетом, но каждый из них сможет найти размещение и развлечения по своему карману, сказала в эфире НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
Сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая ранее заявила, что республике не нужны бедные туристы из России "за 300 рублей", которые покупают "дошираки" вместо сувениров. Позже министр туризма Абхазии Астамур Логуа сообщил, что слова Лакербая не отражает позицию ведомства: власти рады всем гостям. Клягина, в свою очередь, принесла извинения за подобные высказывания чиновницы и заявила, что в республике рады любым туристам.
«Фраза была вырвана из контекста и неправильно понята. Речь шла о демпинге туров в Абхазию со стороны крупных туроператоров. Они предлагают такие туры, в рамках которых проживание стоит 300 рублей. Вот эта фраза про 300 рублей и была вырвана. В любом случае я лично от себя приношу извинения. Мы рады всем туристам. Сложилась тенденция, что в Абхазии дешевый отдых. У нас действительно более низкие цены, благодаря чему люди, у которых мало средств, могут приехать к нам всей семьей и увидеть море. Однако у нас есть и дорогие, хорошие, фешенебельные отели. На той встрече как раз обсуждались вопросы улучшения сервиса, а также введения новых поправок в закон о классификации отелей. У нас огромный спектр туристов, они приезжают с разным бюджетом и могут найти много видов размещения и развлечений. Мы открыты для всех», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в этом году турпоток в республику действительно ниже, однако бронирования уже активизировались.
«В этом году меньше туристов и у нас, и на побережье Краснодарского края. Активному началу сезона помешали погодные условия: у нас задержалась весна, а теперь задерживается лето. Июнь выдался очень дождливым, море еще не совсем успокоилось и потеплело. У нас сейчас в основном спросом пользуются отели с бассейнами. Однако уже бронирование активизировалась. Думаю этот год будет не хуже предыдущего», - заключила Калягина.
Ранее Калягина говорила НСН, что этим летом Абхазия ждет увеличения турпотока из России до 20%, но пока забронировано только 60% номерного фонда.
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