В Абхазском союзе туризма объяснили фразу о российских туристах «за 300 рублей»

По ее словам, в этом году турпоток в республику действительно ниже, однако бронирования уже активизировались.

«В этом году меньше туристов и у нас, и на побережье Краснодарского края. Активному началу сезона помешали погодные условия: у нас задержалась весна, а теперь задерживается лето. Июнь выдался очень дождливым, море еще не совсем успокоилось и потеплело. У нас сейчас в основном спросом пользуются отели с бассейнами. Однако уже бронирование активизировалась. Думаю этот год будет не хуже предыдущего», - заключила Калягина.

Ранее Калягина говорила НСН, что этим летом Абхазия ждет увеличения турпотока из России до 20%, но пока забронировано только 60% номерного фонда.

