Минтуризма Абхазии: Слова о нищих российских туристах вырвали из контекста

Слова сотрудницы Министерства туризма Абхазии о том, что стране не нужны бедные российские туристы вырвали из контекста, сообщил изданию «Апсныпресс» министр туризма Астамур Логуа.

Спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% в 2025 году

По его словам, заявление не отражает политику ведомства. Отмечается, что в туротрасли Абхазии есть проблемы, однако это не значит, что страна выбирает только состоятельных туристов. Логуа указал, что в республике рады всем гостям.

Ранее сотрудница ведомства Кристина Лакербая заявила, что Абхазии не нужны бедные туристы из России.

Абхазия ждет увеличения турпотока из России до 20% летом 2025 года, но пока забронировано только 60% номерного фонда, рассказала ранее НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
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