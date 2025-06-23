Минтуризма Абхазии: Слова о нищих российских туристах вырвали из контекста

По его словам, заявление не отражает политику ведомства. Отмечается, что в туротрасли Абхазии есть проблемы, однако это не значит, что страна выбирает только состоятельных туристов. Логуа указал, что в республике рады всем гостям.

Ранее сотрудница ведомства Кристина Лакербая заявила, что Абхазии не нужны бедные туристы из России.

Абхазия ждет увеличения турпотока из России до 20% летом 2025 года, но пока забронировано только 60% номерного фонда, рассказала ранее НСН президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

