Устали от пляжей: Почему россияне полюбили кинотуризм
Сегодня в России не хватает подготовленных гидов, указателей на местах съемок и готовых маршрутов для развития кинотуризма, сказал НСН Валерий Бритаус.
Российские туристы устали от стандартных пляжных туров и экскурсий «для галочки», они хотят впечатлений и погружения, сказал в эфире НСН коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.
Среди наиболее востребованных направлений для кинотуризма эксперты выделяют Турцию, Южную Корею, Италию и США, рассказали в маркетплейсе туров YouTravel.me, который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ). Недельный тур по турецким локациям популярных сериалов с проживанием, трансферами и тематическими экскурсиями с русскоязычным гидом в среднем обходится в 180–300 тыс. рублей на человека. Поездки в более удаленные страны могут стоить дороже из-за сложной логистики и ограниченного доступа к отдельным съемочным площадкам. Бритаус заявил о растущей популярности поездок к местам съемок известных фильмов и сериалов.
«Интерес российских туристов к поездкам по местам съемок известных фильмов и сериалов растет постепенно примерно на 20–25%. Рост интереса к кинотуризму — часть общего запроса на более эмоциональные и необычные форматы путешествий. Люди устали от стандартных пляжных туров и «галочных» экскурсий, они хотят впечатлений и погружения. Потенциал кинотуризма в России я оцениваю как очень высокий, но недостаточно реализованный», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня в России не хватает подготовленных гидов, указателей на местах съемок и готовых маршрутов.
«Однако на текущий момент кинотуризм в России — это скорее отдельные экскурсии по местам съемок, а не специально организованные комплексные туры. Не хватает системной работы: указателей на местах съемок, информационных стендов, подготовленных гидов, знающих историю съемок, упакованных маршрутов, которые можно легко найти и забронировать. Тем не менее, интерес есть и он растет. При поддержке региональных властей и туристических агрегаторов, подобных YouTravel.me, кинотуризм в России может стать таким же драйвером внутреннего туризма, как сериальный туризм в Турции», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент Российского союза туроператоров Дмитрий Горин рассказал НСН, что туроператоры фиксируют рост спроса на 20% у российских туристов на европейские направления.
Горячие новости
