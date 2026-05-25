СМИ: Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение о восстановлении доступа к интернету на территории страны. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве связи исламской республики.

Согласно информации источника, соответствующий документ о возвращении интернет-доступа к состоянию, предшествовавшему концу декабря 2025 года — началу января 2026 года, был направлен в профильное ведомство некоторое время назад.