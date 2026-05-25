СМИ: Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение о восстановлении доступа к интернету на территории страны. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве связи исламской республики.
Согласно информации источника, соответствующий документ о возвращении интернет-доступа к состоянию, предшествовавшему концу декабря 2025 года — началу января 2026 года, был направлен в профильное ведомство некоторое время назад.
В сообщении уточняется, что постановление касается восстановления условий, которые действовали до месяца дей, когда в Иране проходили массовые протестные акции.
По данным международной службы мониторинга NetBlocks, доступ к интернету на территории Ирана практически полностью отсутствует на протяжении более 86 дней.
Ранее международная служба мониторинга NetBlocks сообщила, что отключение интернета в Иране стало самым продолжительным общенациональным блэкаутом за всю историю наблюдений в любой стране мира, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
