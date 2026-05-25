«Турпоток растет, у россиян есть интерес к местам, где мало туристов, хотя 25 миллионов человек нельзя считать небольшим количеством туристов. Конечно, здесь необходим баланс между развитием туризма и сохранением особой атмосферы этих территорий. Я не уверен, что быстрое развитие туризма во благо этим территориям и самим туристам. Здесь есть и юридическая тонкость, так как туристы на этих территориях зачастую не ночуют, это экскурсии на один день. Мест для ночевок на этих территориях очень мало», - отметил он.

По его словам, власти и ученые должны разрабатывать допустимую нагрузку на такие территории, а нарушители режима должны получать штрафы.

«На этих территориях должна быть чрезвычайно жесткая дисциплина пребывания туристов, это касается маршрутов, мусора. У нас есть печальный пример около Байкала, где несколько заповедников, мы видим, что бесконтрольный въезд туристов на эти территории, пикники, шашлыки приводят к тому, что часть территории в мусоре. Так что это непростой вопрос. Люди зачастую не стремятся к дисциплине, а она на этих территориях необходима. Кое-где поток уже ограничен, есть специальные маршруты и экологические нагрузки в заповедниках. Есть маршруты, где только 500 человек в год могут пройти по этим маршрутам. Конечно, ученые и экологи тоже должны участвовать в этом процессе, оценивать экологическую нагрузку каждой зоны. Должны быть штрафы и жесткая система контроля входа и въезда на территории. Необходимо выделять ресурсы на контроль и работу с загрязнением и мусором», - добавил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в заповедниках по всей России выявили нелегальные стройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

