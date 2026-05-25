В АТОР призвали увеличить штрафы за мусор туристов в заповедниках
Сергей Ромашкин заявил НСН, что власти и ученые должны разрабатывать допустимую нагрузку на заповедники, а нарушители режима должны получать штрафы.
Развитие туризма на особо охраняемых территориях опасно загрязнением этих зон, необходимо ужесточать контроль, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Россия может нарастить туристический поток на федеральных особо охраняемых природных территориях до 25 млн человек по итогам 2026 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минприроды. Данный показатель на 11% больше, чем годом ранее. В пятерку самых посещаемых входят Сочинский национальный парк, «Кисловодский», «Лосиный остров», «Красноярские столбы», «Куршская коса». Ромашкин подчеркнул, что в этом есть и минусы.
«Турпоток растет, у россиян есть интерес к местам, где мало туристов, хотя 25 миллионов человек нельзя считать небольшим количеством туристов. Конечно, здесь необходим баланс между развитием туризма и сохранением особой атмосферы этих территорий. Я не уверен, что быстрое развитие туризма во благо этим территориям и самим туристам. Здесь есть и юридическая тонкость, так как туристы на этих территориях зачастую не ночуют, это экскурсии на один день. Мест для ночевок на этих территориях очень мало», - отметил он.
По его словам, власти и ученые должны разрабатывать допустимую нагрузку на такие территории, а нарушители режима должны получать штрафы.
«На этих территориях должна быть чрезвычайно жесткая дисциплина пребывания туристов, это касается маршрутов, мусора. У нас есть печальный пример около Байкала, где несколько заповедников, мы видим, что бесконтрольный въезд туристов на эти территории, пикники, шашлыки приводят к тому, что часть территории в мусоре. Так что это непростой вопрос. Люди зачастую не стремятся к дисциплине, а она на этих территориях необходима. Кое-где поток уже ограничен, есть специальные маршруты и экологические нагрузки в заповедниках. Есть маршруты, где только 500 человек в год могут пройти по этим маршрутам. Конечно, ученые и экологи тоже должны участвовать в этом процессе, оценивать экологическую нагрузку каждой зоны. Должны быть штрафы и жесткая система контроля входа и въезда на территории. Необходимо выделять ресурсы на контроль и работу с загрязнением и мусором», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что в заповедниках по всей России выявили нелегальные стройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
