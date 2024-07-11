«Не верьте страшилкам!»: Российские туристы открыли Пакистан, КНДР и Монголию

МОНГОЛИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ, ШРИ-ЛАНКА ДЛЯ ДУШИ

Сегодня все больше стран заявляют о намерениях открыть для российских туристов прямое авиасообщение. Разумеется, на фоне санкций и политических ограничений открывать дорогу российским туристам готовы не все континенты, точнее, не готовы в Европе. А Азия, Африка и Южная Америка, пользуясь случаем, вполне готовы привлекать туристов из России.

Например, Россия и Монголия активно обсуждают увеличение числа рейсов. В частности, в повестке транспортных ведомств стоит вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Кроме того, ожидается запуск рейсов российского авиаперевозчика Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор.

При этом это направление пока необычно для отрасли. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН заявил, что сегодня нет ни одного российского туроператора, который бы организовывал групповые масштабные туры в Монголию, подобные поездки интересуют только тревел-блогеров.

«У нас пока нет ни одного российского туроператора, который бы организовывал групповые масштабные туры в Монголию. Если есть, это тревел-блогеры, частным образом это все происходит. Как люди у нас летают в Турцию или Египет, такого нет. Будем надеяться, что возросший интерес приведет к тому, что Монголия будет использоваться не только как хаб. От одной договоренности прорыва не будет, нужно, чтобы туроператоры были заинтересованы», - объяснил он.

До этого издание Lonely Planet назвало Монголию самой интересной страной для путешествий в 2024 году. Индия заняла второе место в этом рейтинге, а Марокко – на третьем.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН подтвердил, что россияне пока не ездят в Монголию или Марокко, но с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.

«На сегодняшний день ни Монголия, ни Марокко не интересны россиянам, так как в Марокко рейсы только из Москвы, а в Монголию – из Иркутска. Что еще якобы интересно? Индия? Это да, интересно. Но намного интереснее россиянам полететь на Кубу или в Венесуэлу, Тунис в разы популярнее Марокко. Жители России еще активно летают в Китай, Шри-Ланку, Таиланд. Все это в разы интереснее Марокко и прочих», - отметил эксперт.

Так, впечатлениями от поездки на Шри-Ланку недавно поделилась жительница Тюмени, которая выбралась в отпуск вместе с подругой.

Россиянка рассказала изданию 72.RU, что тур на 12 дней им обошелся в 270 тысяч рублей. Перелет был организован через Москву, добираться пришлось восемь с половиной часов.

По словам туристки, сам остров напоминает контактный зоопарк. На дорогах встречаются слоны, всюду можно столкнуться с павлинами и болтающимися на деревьях обезьянами. Она также предупредила, что в некоторых частях острова в это время возможны дожди. Не впечатлила туристок местная острая еда, а также инфраструктура, которая не очень рассчитана на рост числа гостей в стране. Зато девушки смогли насладиться морепродуктами и фруктами, а также незабываемой природой.