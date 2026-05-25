Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за $23 тысячи

Экземпляр первого издания романа «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года в мягкой обложке был реализован на торгах в английском Стаффордшире за 17 тысяч фунтов стерлингов ($23 тысячи). Об этом сообщает The Mirror.

Редкое издание сохранилось в состоянии, близком к идеальному, поскольку около 30 лет хранилась на чердаке. Представители аукционного дома назвали лот лучшим экземпляром этого издания, когда-либо появлявшимся на рынке.

Стоимость продажи превзошла предыдущий рекорд, установленный в 2025 году на тех же торгах, когда аналогичная книга ушла за $16,2 тысячи.