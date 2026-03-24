Вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян ранее сообщил ТАСС, что уровень бронирования отелей и санаториев Республики Крым на майские праздники сейчас достигает 60%, за апрель показатель может вырасти до 82%. Горин рассказал, какие заграничные направления выбирают российские туристы на период майских праздников.

«Мы наблюдаем самый большой объем бронирования в Турции. Также сейчас популярны Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Мальдивы. На фоне ряда ограничений по странах Ближнего Востока туристы отдают предпочтение открытым направлениям. Зачастую они безвизовые, имеют прямую авиационную перевозку. Нужно учитывать, что майские праздники — период повышенного спроса, в связи с чем не стоит откладывать бронирование, так как происходят изменения валютных курсов, а ряд авиакомпаний вводят топливный сбор из-за повышения цен на авиационное топливо во всем мире. Сейчас еще достаточно мест для бронирования. Спрос существенно восстановился и продолжает увеличиваться. По Европе мы заметили рост на 20% даже в условиях большого спроса на визы и зачастую долгого ожидания. Поездки на стыковочных рейсах пользуются популярностью», — сказал собеседник НСН.

Ранее гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина рассказала НСН, что в Северной Корее туристам готовы предложить несколько разнообразных направлений, включая горнолыжные курорты и пляжный отдых. При этом около 70% россиян, уже посетивших страну, — жители центральных городов России.

