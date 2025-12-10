Ученый раскрыл, когда в Анапе разрешат купаться туристам
Данилов-Данильян заявил НСН, что пока бы не был так уверен в полном восстановлении пляжей к курортному сезону-2026 в Анапе после разлива мазута в Черном море.
Пока рано делать прогнозы о том, что летом 2026 года пляжи Анапы будут готовы к приему туристов после экологической катастрофы годичной давности, однако ко второй годовщине, вероятно, точно все будет в порядке. Об этом НСН рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
В 2026 году туристическая отрасль ждет снятия всех ограничений со стороны Роспотребнадзора на пляжах Анапы, заявил ранее НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Так, эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом 2026 года в Анапе будет полноценный курортный сезон, однако только в том случае, если пляжи полностью очистят от загрязнения. По данным губернатора Краснодарского края, завершить работы по полной очистке побережья курорта планируют к концу зимы. Данилов-Данильян заявил, что такие прогнозы поспешны.
«Я, например, такой прогноз бы не делал. Совершенно непонятно, что там собрано сейчас по мазуту. Непонятно, что происходит со вторым кораблем, который затонул, а не сел на мель. Там много чего непонятно еще. Я бы не делал прогнозов, не дожидаясь какой-то более достоверной информации от тех, кто этим занимается, в том числе от водолазов и так далее. Ну, в принципе, я надеюсь, что в марте уже будет ясно, что там происходит. Пока для меня ясности нет. Через пять дней будет годовщина этого события. Достаточно вероятно, что к следующей годовщине все будет чисто», - рассказал он.
Осенью заслуженный эколог Андрей Пешков говорил НСН, что штормы осложняют ситуацию с загрязнением акватории Черного моря нефтепродуктами, поднимая мазут со дна, о чем заранее предупреждали специалисты.
