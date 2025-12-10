Ученый раскрыл, когда в Анапе разрешат купаться туристам

Данилов-Данильян заявил НСН, что пока бы не был так уверен в полном восстановлении пляжей к курортному сезону-2026 в Анапе после разлива мазута в Черном море.

Пока рано делать прогнозы о том, что летом 2026 года пляжи Анапы будут готовы к приему туристов после экологической катастрофы годичной давности, однако ко второй годовщине, вероятно, точно все будет в порядке. Об этом НСН рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

В 2026 году туристическая отрасль ждет снятия всех ограничений со стороны Роспотребнадзора на пляжах Анапы, заявил ранее НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Так, эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом 2026 года в Анапе будет полноценный курортный сезон, однако только в том случае, если пляжи полностью очистят от загрязнения. По данным губернатора Краснодарского края, завершить работы по полной очистке побережья курорта планируют к концу зимы. Данилов-Данильян заявил, что такие прогнозы поспешны.

В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на двух участках
«Я, например, такой прогноз бы не делал. Совершенно непонятно, что там собрано сейчас по мазуту. Непонятно, что происходит со вторым кораблем, который затонул, а не сел на мель. Там много чего непонятно еще. Я бы не делал прогнозов, не дожидаясь какой-то более достоверной информации от тех, кто этим занимается, в том числе от водолазов и так далее. Ну, в принципе, я надеюсь, что в марте уже будет ясно, что там происходит. Пока для меня ясности нет. Через пять дней будет годовщина этого события. Достаточно вероятно, что к следующей годовщине все будет чисто», - рассказал он.

Осенью заслуженный эколог Андрей Пешков говорил НСН, что штормы осложняют ситуацию с загрязнением акватории Черного моря нефтепродуктами, поднимая мазут со дна, о чем заранее предупреждали специалисты.

