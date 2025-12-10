Пока рано делать прогнозы о том, что летом 2026 года пляжи Анапы будут готовы к приему туристов после экологической катастрофы годичной давности, однако ко второй годовщине, вероятно, точно все будет в порядке. Об этом НСН рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

В 2026 году туристическая отрасль ждет снятия всех ограничений со стороны Роспотребнадзора на пляжах Анапы, заявил ранее НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Так, эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом 2026 года в Анапе будет полноценный курортный сезон, однако только в том случае, если пляжи полностью очистят от загрязнения. По данным губернатора Краснодарского края, завершить работы по полной очистке побережья курорта планируют к концу зимы. Данилов-Данильян заявил, что такие прогнозы поспешны.