По его словам, негативное воздействие нефтепродуктов со временем пойдет на убыль благодаря стараниям волонтеров и всех неравнодушных людей.

«То, что они там прибрались, — хорошо, но это еще не конец истории. Негативное воздействие будет идти на убыль. Очень хорошо, что есть волонтеры и в принципе беспокоящиеся граждане. Мы надеемся, что рано или поздно эта история перестанет оказывать существенное влияние на рекреационные ценности этой акватории. Там и без этого нефтяного загрязнения были неприемлемые условия, судя по тому, как очищаются сточные воды, но это уже другая история», — заключил эколог.



Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Эколог Георгий Каваносян ранее заявлял НСН, что если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году.

