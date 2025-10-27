Верхушка айсберга: Осенние штормы поднимают мазут со дна Черного моря
Уборка мазута на черноморском побережье будет длиться годами, сказал НСН Андрей Пешков.
Осенние штормы осложняют ситуацию с загрязнением акватории Черного моря нефтепродуктами, поднимая мазут со дна, однако об этом заранее предупреждали специалисты, сказал в эфире НСН заслуженный эколог Андрей Пешков.
Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что в Анапе произошли новые выбросы мазута на двух участках. Мониторинг зафиксировал небольшие фрагменты мазута на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. В оперштабе также уточнили, что удалось собрать свыше 500 мешков загрязненного песка на 18 километрах береговой линии. Пешков отметил, что водолазы, занимающиеся уборкой мазута со дна Черного моря, видят только верхушку айсберга.
«Ситуация с мазутом в Черном море осложняется осенними штормами. С самого начала знающие люди говорили, что предстоит не единовременная уборка. Это будет длиться годами. Все ждали то, что осенние шторма поднимут то, что не было видно даже водолазам. Об этом говорили заранее и не однократно. То, что видят водолазы, — верхушка айсберга. Водолазы работали добросовестно, подвергали риску свое здоровье, но убрали то, что смогли. Человек в принципе довольно мало видит. Танкер не убрали оттуда, скорее всего, потому, что это сложно физически и дорого финансово. Следствие еще идет. Морские суды тянутся десятилетиями», — сказал собеседник НСН.
По его словам, негативное воздействие нефтепродуктов со временем пойдет на убыль благодаря стараниям волонтеров и всех неравнодушных людей.
«То, что они там прибрались, — хорошо, но это еще не конец истории. Негативное воздействие будет идти на убыль. Очень хорошо, что есть волонтеры и в принципе беспокоящиеся граждане. Мы надеемся, что рано или поздно эта история перестанет оказывать существенное влияние на рекреационные ценности этой акватории. Там и без этого нефтяного загрязнения были неприемлемые условия, судя по тому, как очищаются сточные воды, но это уже другая история», — заключил эколог.
Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Эколог Георгий Каваносян ранее заявлял НСН, что если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году.
