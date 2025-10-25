В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на двух участках
В Анапе произошли новые выбросы мазута на двух участках, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что утренний мониторинг зафиксировал небольшие фрагменты мазута на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. Очистку берега осуществляли около 200 сотрудников МЧС, «Кубань-СПАСа» и представителей муниципалитета.
Оперштаб также сообщает, что удалось собрать свыше 500 мешков загрязненного песка на 18 километрах береговой линии.
Ранее заслуженный эколог Андрей Пешков сообщал «Радиоточке НСН», что завершение механической чистки не означает полное избавление от мазута, поскольку он осядает на водорослях и камнях.
