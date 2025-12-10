Упавший в Ивановской области Ан-22 нашли в воде на глубине пяти метров

Самолет Ан-22 «Антей», упавший в Уводьское водохранилище в Ивановской области, находится на пятиметровой глубине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Место падения... обнаружено - воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пять метров», - отметил источник.

Самолет оказался вблизи деревни Иванково.

Как отметил собеседник агентства, Ан-22 был построен в 1975 году на авиазаводе им. В.П. Чкалова в Ташкенте и с начала эксплуатации налетал около 6,5 тысячи часов, совершив 3,29 тысячи посадок.

Самолет потерпел крушение накануне, пишет «Свободная пресса». Борт принадлежал Минобороны, в результате авиакатастрофы погиб экипаж.

