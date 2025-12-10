Матвиенко заявила, что изоляции России не существует

Несовершеннолетний москвич арестован за поджоги трансформаторных подстанции на МЖД Дорожные камеры с ИИ начали выявлять остановку в местах, где автомобиль мешает другим участникам движения В районе Бирюлево Восточное планируется комплексное развитие бывшей промзоны Ленино На будущем городском вокзале Серп и Молот появились лифты Московский метрополитен напомнил пассажирам о правилах безопасного поведения в новогоднюю ночь