Матвиенко заявила, что изоляции России не существует

Никакой изоляции России нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила по итогам правительственного часа в верхней палате парламента.

Песков заявил, что Россия не находится в изоляции

По словам спикера Совфеда, число дружественных в отношении РФ стран растет.

«Никакая изоляция России по определению не существует», - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее председатель СФ заявила, что сила России заключается в человечности, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФВалентина Матвиенко

Горячие новости

Все новости

партнеры