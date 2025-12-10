Матвиенко заявила, что изоляции России не существует
10 декабря 202511:58
Никакой изоляции России нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила по итогам правительственного часа в верхней палате парламента.
По словам спикера Совфеда, число дружественных в отношении РФ стран растет.
«Никакая изоляция России по определению не существует», - цитирует Матвиенко РИА Новости.
Ранее председатель СФ заявила, что сила России заключается в человечности, пишет «Свободная пресса».
