«Турция, Египет и Золотое кольцо»: Россияне отдохнут на майских за 100 тысяч рублей

Россияне массово бронируют организованные туры на майские праздники по всем направлениям, объем продаж вырос почти на 80% по сравнению с 2024 годом, сообщило ранее Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на сервис «Слетать.ру». Ромашкин отметил, что отдых внутри России на майских праздниках в этом году обойдется в 30-40 тысяч рублей на человека.



«Спрос на майские в этом году действительно хороший. Я на первое место поставил бы все-таки внутренние направления, поскольку они всегда - во все годы, во все месяцы - превосходят выездные. В лидерах спроса у нас обе столицы (Москва и Санкт-Петербург), Сочи, Казань, а также города "Золотого кольца". В среднем на майские праздники туристы будут ездить на четыре-пять дней. Это достаточно короткие поездки, которые обойдутся где-то в 30-40 тысяч рублей за человека», - сказал собеседник НСН.